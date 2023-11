Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Coritiba e Goiás se enfrentam neste domingo (5), a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com mais de 99% de chances de cair, o Goiás aparece na penúltima posição, com 23 pontos. Na última rodada foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1. Natanael e Hayner, suspensos na última rodada, retornam.

Do outro lado, o Goiás não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas. Em 18º lugar, com 32 pontos, o técnico Armando Evangelista ainda acredita na fuga do rebaixamento.

"O trabalho tem sido feito da mesma forma. Me parece que esta sequência do Brasileirão, esse calendário, não favorece o Goiás. Dentro das nossas limitações, precisamos sempre da equipe 100%. Nossa força é o coletivo, é a parte física, nossa organização. Acho que estamos sentindo em demasia essa sequência de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo. Acho que estamos sentindo. Embora, também tenho que dizer, também está nos faltando um pouco de sorte", afirmou o treinador.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 43 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 15 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Coxa venceu por

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Jamerson; Samaris; Bianqui, Bruno Gomes, Gómez e Moreno; Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Gustavo Marques; Allano, Vinicius e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Coritiba

Slimani foi expulso contra o Grêmio e está fora.

Goiás

Palacios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?