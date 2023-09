Coritiba x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Atletiba será disputado neste domingo (1), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para o Paraná), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, o Coritiba, com apenas 14 pontos somados, enfrenta pressão antes do clássico contra o Athletico-PR. Com oito derrotas seguidas no Brasileirão, o clássico é visto como uma oportunidade de possível recuperação no torneio.

"Quando se trata de um clássico, não se põe à mesa o momento. Clássico é diferente, é um jogo diferente. Quem sabe pode ser um novo ânimo para nós, dentro de casa, vencer o clássico, nosso torcedor depois de muito tempo ficar feliz – disse Willian Farias, ao Premiere, na saída do gramado", afirmou Willian Farias.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Athletico-PR segue na briga pelo G-4 do Brasileirão. Com 40 pontos e um aproveitamento de 55%, o Furacão vem de duas vitórias consecutivas no torneio. Bento, recuperado de lesão, pode voltar ao time titular.

Em 354 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 136 vitórias, contra 115 do Athletico-PR, além de 103 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Hayner, Kuscevic, Maurício Antônio e Victor Luís; Willian Farias e Matheus Bianqui (Samaris); Sebá Gomez, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira (Kaio César ou Jesé); Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Athletico-PR: Bento; Bruno Peres, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Erick; Alex Santana, Zapelli e Canobbio; Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Coritiba

Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Athletico-PR

Madson, Vitor Roque, machucados, e Vitor Bueno e Pablo, suspensos, estão fora.

Quando é?