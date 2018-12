Corinthians vive 'guerra de agentes' com Léo Santos como pivô

Giuliano Bertolucci volta a ganhar espaço nos bastidores do Timão, o que gera desconforto do lado de Fernando Garcia

Os bastidores do Corinthians vivem uma "guerra" envolvendo dois empresários que mantêm uma forte e antiga ligação com o presidente Andrés Sanchez: Giuliano Bertolucci e Fernando Garcia. A procuração do zagueiro Léo Santos é o mais novo motivo de batalha entre os dois agentes, o que consequentemente acaba por atingir o próprio Timão.

O Blog Ora Bolas sabe que o contrato de agenciamento do defensor de 20 anos, atualmente nas mãos de Bertolucci, expira dentro de aproximadamente três meses. Já existe uma conversa em andamento para que o vínculo seja renovado, mas, ao mesmo tempo, Garcia tenta entrar no negócio. Quer assumir a carreira do jovem jogador e, para isso, espera contar com a colaboração de Andrés, o que até o momento não aconteceu.

O Corinthians, vale destacar, também tem interesse em esticar o acordo com Léo Santos, hoje válido até setembro de 2020. Para isso, no entanto, precisa aguardar a definição do empresário responsável pela procuração do atleta que foi titular da equipe na temporada ao lado Henrique.

Hoje, Giuliano Bertolucci é quem está mais próximo de Andrés Sanchez, um papel que nos últimos anos foi de Fernando Garcia, que participou diretamente, por exemplo, das saídas de Malcom (Bordeaux), Guilherme Arana (Sevilla) e mais recentemente Maycon (Shakhtar Donetsk), além das contratações de Renê Júnior, Danilo Avelar, Roger, entre outros.

Bertolucci, que é sócio de Kia Joorabchain, antigo presidente da MSI, que investiu no Timão entre 2005 e 2007, participou dos mais recentes negócios do clube. Emprestou dinheiro para pagar a multa de Fábio Carille no Al Wehda, tem parte nos direitos econômicos do recém-contratado Ramiro e trabalha com o equatoriano Sornoza, que aguarda apenas a realização de exames médicos para ser oficializado como reforço alvinegro, e também está no mercado atrás de propostas para negociar Pedrinho.