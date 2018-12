Sornoza chega a São Paulo para fechar com o Corinthians e brinca com amigo e agora rival Arboleda

Meia tem exames marcados para o início da tarde e deve assinar contrato de quatro anos com o Timão ainda nesta quarta-feira (19)

O meio-campista Junior Sornoza já está em São Paulo para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com o Corinthians. Após se destacar no Brasil com a camisa do Fluminense, o equatoriano deu uma pausa nas suas férias para realizar exames médicos na capital paulista.

"Quem não quer jogar no Corinthians? Sou um jogador que gosta de desafios. Estou aqui para isso. Se Deus quiser, vou ser campeão com essa camisa, que é muito pesada aqui no Brasil", afirmou

O armador de 24 anos não quis dar a negociação como concluída, mas já tem desde a última semana um acerto verbal para um contrato de quatro anos com o Timão. Ele realizará exmaes médicos no início da tarde no CT Joaquim Grava.



(Foto: Nelson Perez - Fluminense - Divulgação)

Após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, Sornoza ainda brincou com o amigo e agora rival Arboleda, do São Paulo.

"Sempre falo com Arboleda, é meu parceiro. Vou ganhar dele também (risos)", declarou.

Para comprar 100% dos direitos econômicos de Sornoza o Corinthians desembolsará cerca de R$ 11 milhões.