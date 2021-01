Corinthians vive dilema interno após surto de Covid e pode ter de recorrer a categoria "demonizada"

Sub-23 é único time de base do clube que já está em atividade e poderia reforçar o elenco para suprir ausências causadas pela doença

O cenário, combinado a problemas naturais de uma temporada, como suspensões e lesões, deve fazer o Corinthians se abrir à utilização da categoria que mais rendeu polêmica nos últimos anos: o time sub-23.



Criado em 2019 e alvo de críticas pelo excesso de contratações em uma categoria que deveria absorver atletas não aproveitados no profissional que já passaram dos 20 anos, o time é um dos projetos mais ousados do presidente Duilio Monteiro Alves.



Ele contratou o ex-meia Alex, campeão da Libertadores pelo clube, para coordenar o trabalho com a diretoria. Outro ex-atleta corinthiano, Danilo, ídolo da torcida, é o treinador e já trabalha com o elenco há duas semanas. Agora, vê em seus pupilos os nomes para ao menos compor o grupo no time de cima.



Com 20 atletas disponíveis para encarar o Bahia, nesta quinta, o Timão tem sete deles pendurados e pode ver o grupo reduzido a menos do que os 16 atletas utilizados na nova regra de substituições estabelecida durante a pandemia (cada equipe pode trocar cinco jogadores durante os jogos).



Ramiro é um dos jogadores do Timão diagnosticados com a Covid-19 / Foto: Getty Images

Normalmente utilizado para socorrer o profissional, o time sub-20 está em recesso desde o fim da disputa do Brasileiro da categoria, no começo do mês. Os atletas se reapresentam apenas no dia 1º de fevereiro e ainda precisam de muito trabalho físico para serem considerados como opção.



Sem a lista de relacionados, não é possível saber se o Timão já usará algum deles para o embate em Salvador, nesta quinta. O mais conhecido é Fabrício Oya, que retornou para o último ano do seu contrato e será uma espécie de chamariz da categoria.