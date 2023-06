Corinthians x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam na tarde desta quinta-feira (22), a partir das 16h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela sétima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com oito vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians busca manter a invencibilidade no Campeonato Paulista feminino. No momento, a equipe aparece na liderança do torneio, com 16 pontos. Até aqui, foram, cinco vitórias e um empate.

Do outro lado, o RB Bragantino, em oitavo lugar, com 10 pontos, soma três vitórias, um empate e duas derrotas nos primeiros seis jogos no Paulistão. No último confronto entre as equipes, o Corinthians venceu por 2 a 1 na Copa Paulista 2022.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Tainá Borges; Paulinha, Tarciane, Giovana Campiolo, Mariza, Ju Ferreira, Grazi, Carol Tavares, Carol Nogueira, Fernanda e Millene. Técnico: Arthur Elias.

RB Bragantino feminino: Thalya; Tayna, Stella, Taiane, Tamires (Rhay Coutinho), Leticia Pires, Isadora, Priscila (Paulina), Liriel (Carol Lara), Luana (Aline Pimentel) e Lais. Técnica: Rosana Augusto.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?