Corinthians monitora zagueiros enquanto não recebe resposta de Bruno Méndez

Timão mantém defensores no radar pensando em uma possível não renovação do uruguaio

O Corinthians está monitorando zagueiros já pensando em uma possível saída de Bruno Méndez da equipe. Sem uma resposta do uruguaio pela renovação, a diretoria do Timão já começou a acompanhar outros nomes para reforçar o setor, como soube a GOAL.

O Corinthians tem interesse em renovar com o uruguaio e já apresentou uma proposta pela renovação, mas, até aqui, o estafe de Méndez não retornou a proposta do clube. Ou seja, mesmo com mais da realização da proposta, a diretoria do Timão não recebeu sequer uma contraproposta.

Um dos pontos que podem atrapalhar a negociação é o possível pedido do estafe do jogador por luvas pelo passe. Como o contrato de Bruno Méndez está acabando em 31 de dezembro deste ano, existe a chance do estafe pedir um alto valor para que o zagueiro seja “recomprado” pelo clube por um valor alto e, caso isso realmente aconteça, o Timão deve preferir fazer um investimento em um outro zagueiro. O clube mantém alguns nomes no radar, como Lucas Veríssimo, mas sem qualquer tipo de negociação até aqui.

Ainda como soube a GOAL, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional buscaram informações sobre o zagueiro de 23 anos e sondaram a situação do jogador. Em 2023, Bruno Méndez entrou em campo em 18 oportunidades com a camisa do Corinthians. No total, tem 82 jogos e um gol marcado com a camisa do Timão