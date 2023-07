Corinthians x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Parque São Jorge; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Internacional se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Corinthians divide a liderança do Brasileirão sub-17 com o Atlético-MG e Flamengo, ambos empatados com três pontos cada. Na rodada de estreia, o Timão venceu o Botafogo por 1 a 0, enquanto o Internacional, em quarto lugar com um ponto, empatou com o Fluminense por 2 a 2.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma duas vitórias e três empates. No último confronto válido pelo Brasileirão sub-17 de 2022, os times empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Corinthians sub-17: Matheus Corrêa; Pellegrin, William, Rafael Venâncio e Kaio Henrique; André, Bahia e Yuske; Guilherme Henrique, Beto e Juninho.

Internacional sub-17: Henrique Menke, João Dalla Corte, Carlos Eduardo , Evertow, Gustavo Lima, Guilherme Bahia, Dionathan, Bernardo Jacob, Allex, Gabriel Teixeira, Ricardo Mathias.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?