Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Grêmio na noite desta segunda-feira (18), a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, com dois empates e uma derrota, o Corinthians volta a campo pressionado pela vitória. No momento, ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, cinco a mais que o Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Grêmio segue na briga pelo G-4 do Brasileirão. Na última rodada, foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 0 e agora busca os três pontos fora de casa. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Felipe Carballo, lesionado. Galdino, Nathan e Cuiabano brigam por uma vaga.

Em 89 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 35 vitórias, contra 29 do Corinthians, além de 25 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino (Nathan ou Cuiabano) e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

Corinthians

Gil e Bruno Mendez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Grêmio

Felipe Carballo, lesionado, está fora.

Quando é?