Corinthians encaminha troca de dois jogadores por Yuri Alberto

Atacante do Zenit está perto de acordo para defender o Corinthians no mercado da bola. Negociação deve ter desfecho em breve

O Corinthians está muito perto de realizar a transação por Yuri Alberto. O negócio, porém, será feito de maneira diferente: uma troca de jogadores. Como soube a GOAL, o clube do Parque São Jorge pode enviar o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan para a Rússia em troca do jovem centroavante.

Um detalhe que separa os clubes de um acerto é em relação a ida dos atletas para a Rússia. Existe a possibilidade do Timão liberar a dupla só em julho de 2023, com isso Yuri Alberto poderia ser inscrito para as oitavas da Libertadores, já que iria ao clube pela cláusula criada pela Fifa para a suspensão de contratos com times russos e ucranianos.

As partes discutem duas alternativas: uma troca em definitivo ou uma troca por empréstimo. O mais provável é que seja por empréstimo, conforme apurado pela reportagem.

Com a possibilidade acima, Yuri Alberto definiria o seu futuro no final do primeiro ano de contrato. Decidindo permanecer no Corinthians, assinaria até 2025 e o Timão mandaria Ivan e Gustavo Mantuan em troca.

Existe também a chance de todos serem trocados já neste sábado (25) em definitivo. Essa possibilidade é um pouco mais remota, já que o Timão quer Yuri Alberto para enfrentar o Boca Juniors na Libertadores.

O Internacional também se mostrou interessado em repatriar Yuri Alberto, mas viu a parte financeira pesar, sem condições de oferecer um salário próximo do que o jogador recebe hoje no Zenit, ficou mais difícil.

Yuri Alberto foi vendido ao Zenit pelo Internacional por 25 milhões de euros, em janeiro deste ano. Sendo assim, o Timão poderia lucrar na negociação, já que a dupla a ser enviada, hoje, não possui o mesmo valor de mercado. Na Rússia, marcou seis gols em 14 jogos até então.