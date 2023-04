Corinthians encaminha renovação de contrato de Pedrinho

Vínculo do jogador de 17 anos agora vai até março de 2026 e com multa estipulada em mais de R$ 660 milhões

O Corinthians está próximo de aumentar o vínculo do atacante Pedrinho, de apenas 17 anos. O novo contrato com a joia da base agora é válido até março de 2026, após uma extensão de mais um ano com o clube do Parque São Jorge.

Como soube a GOAL, alguns detalhes ainda estão sendo definidos para o anúncio da renovação - que deve acontecer ainda nesta semana - mas a tendência é da multa rescisória de Pedrinho aumentar de 50 milhões de euros para 120 milhões de euros (R$ 660 milhões, na cotação atual). Além disso, o Corinthians deve ceder 10% dos direitos econômicos para o jogador, ficando com 70%. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pela reportagem.

Pedrinho vem chamando a atenção de clubes da Europa e o Corinthians já espera propostas oficiais pelo jogador de 17 anos na próxima janela de transferências. Borussia Dortmund, da Alemanha, Ajax e PSV, da Holanda, Brighton e Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, acompanham de perto a joia corintiana.

Pedrinho bem se destacando nos treinos do Corinthians e impressionado os mais experientes. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (4), Cássio fez questão de elogiar o camisa 27:

“Não sei se vou colocar muita pressão, mas o Pedrinho tem tudo pra ser... é o melhor jogador da base do Corinthians desde que estou aqui", disse o camisa 12.

Pedrinho fez dois jogos com a camisa do profissional do Corinthians, contra Santo André e Ituano. A tendência é do jogador receber mais espaço nas próximas partidas do Timão.