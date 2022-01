Corinthians busca parceiro para tentar contratação de Arthur Cabral

O Corinthians busca um parceiro para tentar a contratação de Arthur Cabral. Hoje, o Basel, da Suíça, pede 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões na cotação atual) por sua liberação. O estafe do centroavante auxilia na procura por um parceiro a fim de acertar a transferência neste mercado da bola.

Sem dinheiro para adquirir o atacante de 23 anos nos moldes exigidos pelos suíços — eles pedem o montante à vista —, o clube paulista tenta um investidor a fim de contratá-lo e conta com a ajuda dos agentes do atleta, conforme apurado pela GOAL. O empresário Paulo Pitombeira participa ativamente da busca por um parceiro na negociação.

As partes reconhecem que é difícil chegar a um desfecho positivo nesta janela de transferências. Há a expectativa que um clube europeu chegue ao valor solicitado pelo Basel no mercado de julho, que costuma ter mais investimento nas grandes ligas.



A remuneração de Arthur Cabral no futebol suíço não é considerada elevada nem sequer para os padrões brasileiros — ele embolsa R$ 2,1 milhões por ano. A sua ideia é receber 3 milhões de euros (R$ 18,91 milhões) por temporada em uma transferência para o mesmo continente — ele mantém a pedida para o retorno ao Brasil.



Mais artigos abaixo

Com contrato até julho de 2023, Arthur Cabral se destaca com as cores do Basel, da Suíça. O centroavante soma 27 gols e cinco assistências em 31 partidas pela equipe europeia nesta temporada.



Até agora, Barcelona, Newcastle, West Ham e Zenit apresentaram interesse na contratação de Arthur Cabral, todos noticiados pela GOAL. Nenhum deles, contudo, chegou às cifras exigidas pelo Basel.



O Corinthians está à procura de um camisa 9 de peso nesta janela de transferências. O clube apresentou proposta pelo uruguaio Edinson Cavani, atualmente no Manchester United, mas não conseguiu convencê-lo a voltar à América do Sul.



As cifras apresentadas ficaram aquém do que queria o centroavante de 34 anos. Diego Costa, que rescindiu recentemente com o Atlético-MG, é um nome que agrada, mas ainda não foi apresentada uma oferta, já que o atleta prefere a mudança para o exterior.