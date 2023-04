Corinthians x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na internet

Corinthians e Botafogo se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV, no YouTube.

Sem perder há cinco jogos na temporada (com três vitórias e dois empates), o Corinthians aparece na vice-liderança do Grupo A, com 14 pontos, enquanto o Botafogo, que está em sétimo com 10, vem de goleada aplicada sobre o RB Bragantino por 4 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Kauê: Léo Mana, Renato, Vinicius Cressi e Vitor Meer; Gabriel Moscardo, Ryan e Breno Bidon; Guilherme Biro, Giovane e Felipe Augusto.

Botafogo sub-20: Heitor; Devid Richard, Kawan, Serafim e Pedro Wander; Felipe Vieira, Kauê e Sapata; Antônio Villa, Vargas e Rafael Lobato.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?