Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Galo luta pela classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dependendo apenas de si para ir à Libertadores 2023, o Atlético-MG visita o Corinthians neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Em sétimo lugar, com 55 pontos, o Atlético-MG precisa da vitória para garantir a classificação à fase de grupos da Libertadores, e torcer por uma derrota do Athletico-PR diante do Botafogo, enquanto o empate garante o Galo na pré-Libertadores.

Para o confronto decisivo, o técnico Cuca pode ter novamente Pedrinho e Junior Alonso à disposição.

Do outro lado, o Corinthians, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, é o quarto colocado, com 65 pontos.

O Timão terá os retornos de Fagner e Fábio Santos, que cumpriram suspensão no empate com o Coritiba em 2 a 2, mas Bruno Méndez e o técnico Vítor Pereira, expulsos na última rodada, estão fora. A equipe será comandada pelo auxiliar Filipe Almeida.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 34 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Robert Renan, Gil (Balbuena) e Fábio Santos; Du Queiroz, Ramiro e Renato Augusto; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Otávio (Allan), Jair e Nacho; Zaracho, Keno e Edu Vargas.

Desfalques

Corinthians

Fausto Vera e Lucas Piton, são desfalques do Timão.

Atlético-MG

Eduardo Sasha, com desgaste físico, Hulk e Alan Kardec, no departamento médico, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Corinthians nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,40 na vitória do Galo, $ 3,10 no empate e $ 3,20 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 5,00 se for o Corinthians, e $ 3,70 se for o Atlético-MG.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), KLEBER LUCIO GIL e ALEX DOS SANTOS (assistentes), DOUGLAS MARQUES (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)