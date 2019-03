Corinthians anuncia contratação de Régis, ex-Bahia

Ele foi emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita, sob o comando de Carille, mas nem chegou a atuar em jogos oficiais

O Corinthians anunciou nessa sexta-feira (01) a contratação do meio-campista Régis, por empréstimo até o final do ano. Ele estava no Al Wehda, da Arábia Saudita, e era treinado por Fábio Carille.

Com contrato até o fim da temporada, o meia Régis é o novo reforço do Timão. Seja bem-vindo!#BemVindoRegis#VaiCorinthians pic.twitter.com/jX4baAJ815 — Corinthians (@Corinthians) 1 de março de 2019

Régis chega emprestado do Bahia até o final do ano. Ele já participou de um trabalho físico no mesmo dia do anúncio do acordo.

Com isso, o Timão já soma 12 reforços para essa temporada, além da chegada do técnico Fábio Carille. Ainda tentando encontrar o melhor time, Carille tem tido um começo instável a frente da equipe.