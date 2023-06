Corinthians x Água Santa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista sub-20

Timão volta a campo neste sábado (3), no Parque São Jorge; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo 12, Corinthians e Água Santa se enfrentam neste sábado (3), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no Youtube, na internet.

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Corinthians busca se manter na liderança do Grupo 12. No momento, divide a ponta com o Água Santa, com 17 pontos, mas graças ao saldo de gols, a equipe comandada por Danilo leva vantagem na tabela.

Do outro lado, o Água Santa vem de três vitórias seguidas. Na última rodada, bateu o ECUS por 1 a 0. Ambas as equipes somam 80% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Gabriel Moscardo, Ryan e Pedrinho; Kayke, Arthur Sousa e Breno Bidon. Técnico: Danilo.

Água Santa sub-20: Matheus Novaes; Carlos Gabriel, Mateus, Filipe, Vinicius Jordão, João Paulo, Gabriel Ferreira, Jairkon, Sarjani, Anthony e Jota. Técnico: Jorciley Mendes.

Desfalques

Corinthians

Biro foi convocado pela seleção brasileira para disputar o Mundial sub-20.

Água Santa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?