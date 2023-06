Coreia do Sul x Nigéria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Mundial sub-20

Seleções se enfrentam neste domingo (4), em Santiago del Estero; veja como acompanhar na TV e na internet

Coreia do Sul e Nigéria se enfrentam no início da tarde deste domingo (4), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Único, na cidade de Santiago del Estero, pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, no streaming.

A Coreia do Sul conquistou a classificação às quartas de final do Mundial sub-20 após encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos. Nas oitavas eliminou o Equador por 3 a 2 no meio da semana.

Do outro lado, a Nigéria terminou em terceiro lugar no Grupo D, com seis pontos (ficando atrás do Brasil e da Itália no saldo de gols). Nas oitavas de final, os nigerianos eliminaram a Argentina por 2 a 0.

Prováveis escalações

Coreia do Sul Sub-20: Kim Joon-hong; Park Chang-woo; Choi Seok-hyun, Kim Ji-soo, Bae Seo-joon; Lee Seung-won, Kang Sang-yoon, Bae Joon-ho; Kim Yong-hak, Lee Young-jun, Kang Seong-jin.

Nigéria sub-20: Aniagboso; Bameyi, Fredrick, Ogwuche, Agbalaka; S. Lawal, Nadi, Daga; Lawal, Muhammad e Sunday.

Desfalques

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Nigéria

Não há desfalques confirmados.

Quando é?