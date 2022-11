Copenhague x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Aurinegros entram em campo nesta quarta-feira (2) precisando de um empate para se classificar; veja como acompanhar na TV e na internet

O Borussia Dortmund visita o Copenhage nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Parken Stadium, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo com 2 pontos, o Copenhagen não tem mais chances de classificação e entra em campo para "cumprir tabela". Davit Khocholava, suspenso, e Akinkunmi Amoo e Zeca, lesionados, são os desfalques do time dinamarquês.

Do outro lado o Borussia Dortmund é o vice-líder, com 8 pontos, e precisa de um empate para selar a sua classificação. Marco Reus, Thomas Meunier e Raphael Guerreiro continuam se recuperando de lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável COPENHAGUE: Meyer; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Hazard; Ozcan, Bellingham; Wolf, Brandt, Reyna; Modeste.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Grabara; Diks, Vavro, Lund, Kristiansen; Lerager, Stamenic, Claesson; Bardghji, Haraldsson, Daramy.

Desfalques

Dortmund

Marco Reus, Thomas Meunier e Raphael Guerreiro continuam de fora com lesões.

Copenhague

Davit Khocholava, suspenso, e Akinkunmi Amoo e Zeca estão ausentes por lesão.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Parken Stadium, Copenhagen - DIN