Copa América escancara processo de divórcio entre torcida e seleção

De um lado os torcedores seguem a demonstrar insatisfação, do outro os jogadores sentem e pedem apoio. Quem resolve este casamento?

Vaias. Mais uma vez a insatisfação do torcedor em relação à seleção brasileira foi um dos principais temas depois de um jogo nesta . Para piorar, o resultado da última terça-feira foi empate sem gols contra a . O torcedor baiano manifestou a sua insatisfação com a equipe de Tite em quatro ocasiões dentro da Fonte Nova. Mais uma vez ficou evidenciado o divórcio entre quem está na arquibancada e os que estão em campo.

A primeira destas vaias foi ao final do primeiro tempo. Mas naquela ocasião elas foram respondidas com aplausos. A segunda foi quando Tite colocou Fernandinho em campo, com o agravante do aumento no barulho que traduz insatisfação. Mesmo assim, um certo tempo depois surgiram da arquibancada uma tímida, mas ainda assim existente, manifestação de apoio: quando o volante tocava na bola, era aplaudido. Chegou a ter o nome gritado um pouquinho também. O que reforça um lado pouco falado: o apoio. O torcedor também o demonstrou.

O que sobrou deste apoio, contudo, foi embora no período final depois que o gol marcado por Philippe Coutinho foi anulado. Houve gritos de “olé” a cada toque venezuelano e as vaias que surgiram após o apito final do juiz. Uma das reações de Filipe Luís, lateral-esquerdo do , foi marcante. Visivelmente contrariado, ele aplaudiu a minoria que manifestou o seu apoio. Nas entrevistas concedias para a imprensa depois, o jogador deixou claro o quanto não gostou das vaias e o quanto elas atrapalham quem está em campo.

“Eu entendo perfeitamente. O torcedor é assim, ele expressa o desejo dele, o sentimento dele. Claro que tem que aceitar essas coisas da partida: vaias, aplausos, pode vir tudo. O que muitas vezes a torcida não entende é que os maiores prejudicados somos nós, os jogadores em campo, com as vaias, e a própria torcida né? Quanto mais vaiar, pior o time vai render. Não é fácil jogar com vaia, por mais que todo mundo já tenha sido vaiado na vida, todo mundo já tenha passado por dificuldades e saiba jogar com pressão”, disse um dos principais nomes do nos últimos anos. Um clube historicamente acostumado ao sofrimento, mas que tem uma das torcidas que mais apoiam o time durante os 90 minutos.

As vaias para Fernandinho, os gritos de “olé” e as vaias do finalzinho da partida provavelmente foram o que mais irritou o lateral, que defende a ideia de que vaiar seria ideal somente após o término da partida.

“A única mensagem é que eu posso dar é que eles vejam que todo mundo lutou e deu o máximo e o melhor que podia dentro do campo. Que não foi o nosso melhor jogo, com certeza não. Mas que a gente precisa deles do nosso lado, que eles apoiem no jogo, que depois do jogo que eles possam vaiar tudo o que eles quiserem”.

Filipe Luís e Richarlison fazem um diagnóstico certeiro do divórcio

O momento mais interessante desta conversa foi quando Filipe Luís contextualizou o que da força às vaias: o péssimo histórico recente da seleção brasileira, seja em Copas do Mundo ou Copas América. Richarlison também chegou a falar sobre o preço elevado do ingresso – já que mais uma vez o estádio não ficou completamente cheio. O lateral-esquerdo também fez um grande apelo ao dizer que o apoio é vital para as chances do Brasil nesta caminhada no torneio realizado aqui no Brasil.

“Claro que a torcida está muito exigente pelo que aconteceu na última [eliminação ainda na fase de grupos], na última Copa [do Mundo]. O torcedor quer expressar também esta frustração que ele tem com a seleção, mas é uma outra geração e a gente precisa do apoio da torcida para poder render e para poder dar o nosso melhor no campo. Sem o torcedor vai ser impossível a gente ganhar”.

Não é fácil: entre o torcedor carente de resultados, que também deseja espetáculo, e o time que precisa entregar isso mas sente tanto as vaias ao ponto de cair de rendimento, quem vai mudar primeiro? Dar o primeiro passo é quase sempre a solução para resolver relações complicadas.