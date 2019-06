Muita renda e pouco público: a Copa América dos estádios esvaziados

Torneio realizado no Brasil apresenta valor alto nos ingressos para partidas sem clima de grande evento

Um público de 11 mil no Campeonato Brasileiro seria considerado decepcionante. O que dizer, então, quando isto acontece numa ? Apenas 11.107 torcedores pagaram para assistir a 0 x 0 neste domingo, na Arena do . Em três jogos, o torneio aponta uma tendência de palcos frios, ainda que bastante lucrativos.

A abertura entre e , ocorrida na última sexta-feira, somou R$ 22.476.630 de renda, o maior valor já divulgado para uma partida em solo nacional. Nas arquibancadas do Morumbi, porém, cerca de 47 mil pessoas estiveram presentes, um público inferior ao esperado para a festa inicial do torneio.

E apesar de não ser um comparecimento absolutamente baixo, a pouco participativa torcida no Morumbi recebeu críticas até dos jogadores do Brasil, que citaram o alto preço dos ingressos como um dos motivos para o clima frio. "As pessoas vêm e pagam caro, querem ver show, querem ver gols, e quando isso não acontece é natural que aconteça um pouco de vaia", disse o zagueiro Thiago Silva.

Realmente não foi barato comparecer ao Morumbi. O valor médio da entrada para Brasil 3 x 0 Bolívia foi de R$ 485, e o preço salgado não foi exclusividade da abertura da Copa América. Os 11 mil presentes que testemunharam Peru x Bolívia encararam uma cifra média de R$ 216,15.

O cenário se repetiu no triunfo por 2 a 0 da sobre a em Salvador. Com um valor médio de R$ 264,94 por ingresso, a Fonte Nova recebeu 34.950 pagantes, mesmo com a participação de estrelas como Lionel Messi, James Rodriguez e Sergio Aguero.

COPA AMÉRICA 2019 Pagantes Renda Ingresso médio BRA x BOL 46.342 R$ 22.476.630,00 R$ 485,01 PER x VEN 11.107 R$ 2.400.800,00 R$ 216,15 ARG x COL 34.950 R$ 9.259.710,00 R$ 264,94

"Cultura"

Enquanto isso, a Conmebol encontrou uma causa para os estádios com públicos abaixo do possível. Para o presidente Alejandro Dominguez, isto faz parte da cultura sul-americana de deixar as coisas para a última hora.

“São 26 jogos. Há jogos completamente vendidos e geraram recorde histórico de receitas no Brasil. Lamentavelmente, há partidas com menos público. E acreditamos que a medida em que o dia dos jogos vai se aproximando, as vendas irão melhorando. Conhecemos a cultura da América do Sul, que gosta de comprar as coisas no último momento. Somos conscientes da situação”, afirmou o dirigente.