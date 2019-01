Copa América 2019: Brasil vai passar por SP e Belo Horizonte; Maracanã receberá Chile x Uruguai

Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia, no Morumbi, depois pega a Venezuela em Salvador e o Peru na Arena Corinthians

A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira (25) o sorteio da 46ª Copa América, que será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. E a Seleção Brasileira passará na primeira fase por São Paulo (dois jogos) e Belo Horizonte. Já o Maracanã, palco da decisão da competição, receberá ainda três duelos na fase de grupos, com destaque para Chile x Uruguai.

Vale lembrar que, assim como na Copa do Mundo de 2014, o Brasil pode não jogar no Maracanã. Entenda: se avançar na primeira colocação, a Seleção vai a Porto Alegre para jogar na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30 (de Brasília). Caso avance, o Brasil voltaria a disputar uma semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte, em 2 de julho, às 21h30 (de Brasília). A grande final será no Maracanã, em 7 de julho, às 17h.

Confira abaixo os locais e horários dos jogos na fase de grupos:

Grupo A

Brasil x Bolívia - Morumbi (14/06), às 21h30 (de Brasília)

Venezuela x Peru - Arena do Grêmio (15/06), às 16h (de Brasília)

Brasil x Venezuela - Arena Fonte Nova (18/06), às 21h30 (de Brasília)

Bolívia e Peru - Maracanã (18/06), às 16h (de Brasília)

Brasil x Peru - Arena Corinthians (22/06), às 16h (de Brasília)

Bolívia x Venezuela - Mineirão (22/06), às 16h (de Brasília)

Grupo B

Argentina x Colômbia - Arena Fonte Nova (15/06), às 19h (de Brasília)

Paraguai x Catar - Maracanã (16/06), às 16h (de Brasília)

Argentina x Paraguai - Mineirão (19/06), às 21h30 (de Brasília)

Colômbia x Catar - Morumbi (19/06), às 18h30 (de Brasília)

Argentina x Catar - Arena do Grêmio (23/06), às 16h (de Brasília)

Paraguai x Colômbia - Arena Fonte Nova (23/06), às 16h (de Brasília)

Grupo C

Uruguai x Equador - Mineirão (16/06), às 19h (de Brasília)

Japão x Chile - Morumbi (17/06), às 20h (de Brasília)

Uruguai x Japão - Arena do Grêmio (20/06), às 20h (de Brasília)

Mais artigos abaixo

Equador x Chile - Arena Fonte Nova (21/06), às 20h (de Brasília)

Uruguai x Chile - Mineirão (24/06), às 20h (de Brasília)

Equador x Japão - Maracanã (24/06), às 20h (de Brasília)