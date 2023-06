De contrato renovado, Pedrinho custa R$ 450 mil por mês ao Atlético-MG

Meia-atacante de 22 anos firmou renovação do empréstimo até junho de 2024 e está longe de um dos maiores salários do elenco

O Atlético-MG renovou o empréstimo de Pedrinho até junho de 2024. O meia-atacante de 25 anos custa R$ 450 mil por mês aos cofres do clube, como soube a GOAL. Este valor corresponde aos gastos com salário e direitos de imagem.

O jogador, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, acertou a manutenção por empréstimo na Cidade do Galo. Os mineiros não tiveram que desembolsar uma compensação financeira pelo novo contrato, que tem os mesmos moldes do anterior.

O vínculo de cessão do atleta não tem valor fixado para a aquisição dos direitos econômicos. O Atlético-MG tem apenas a preferência na compra do jogador — isso significa que o clube pode igualar uma eventual proposta no mercado da bola para ficar com o atleta em definitivo.

Pedrinho está longe de ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco comandado por Luiz Felipe Scolari e tem a aprovação do departamento de futebol para a sequência no clube. Há o entendimento de que ele será um jogador útil no elenco.

O meia-atacante de 25 anos disputou 18 partidas na atual temporada, somando 947 minutos em campo. No período, ele não marcou gols, mas deu uma assistência.