Gunners lideram corrida pela contratação do jovem jogador do Shakhtar Donetsk, mas ainda enfrentam dificuldades

O atacante ucraniano Mykhailo Mudryk vem sendo constantemente associado à uma transferência para a Premier League, com o Arsenal liderando essa corrida. Mas os Gunners ainda não atenderam às demandas do Shakhtar Donetsk por Mudryk, de 22 anos, e está ciente de que precisará cavar fundo para conseguir uma transferência em janeiro.

A dificuldade do Arsenal em contratar Mudryk pode estar diretamente ligada à transferência de Antony para o Manchester United, já que o clube ucraniano considera Mudryk "mais forte" do que o brasileiro, que foi comprado por 100 milhões de euros.

O diretor do Shakhtar, Carlo Nicolini, reiterou ao CalcioNapoli24 que o valor de Mudryk terá que ser alto: “Dado que não precisamos de transferências, dissemos no devido tempo que avaliamos o jogador mais forte do que alguns outros perfis, como Antony. Essa é a referência.”

Nicolini acrescentou sobre as especulações sugerindo que o Napoli, líder do Campeonato Italiano, poderia se juntar ao Arsenal na busca por Mudryk: “O problema é que os clubes italianos não aproveitam as oportunidades, como o Milan com Enzo Fernandez, que agora vale mais de 100 milhões de euros. Quando você chega a tempo em um jogador, você tem que acertar a tacada, caso contrário, os preços mudam.”

Mudryk atraiu olhares de admiração de toda a Europa nesta temporada, depois de registrar 10 gols e nove assistências pelo Shahktar, com o jovem aparentemente aberto à ideia de assumir um novo desafio nesta fase de sua carreira.