Como funciona o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2022

Com todos os times definidos, a CBF realizará o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil; confira como funciona

Com a definição de todos os classificados no mata-mata da Copa do Brasil, o sorteio desta terça-feira (07), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, sede da CBF, irá confirmar os duelos das oitavas de final da competição.

Aliás, o sorteio de hoje não definirá o chaveamento final dos clubes na competição, como acontece na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, por exemplo.

Para esta fase do torneio, 16 equipes do futebol brasileiro garantiram vaga, sendo duas delas da segunda divisão nacional.

Além disso, seguindo o calendário de jogos da entidade, os duelos de ida das oitavas de final devem acontecer nos dias 22 e 23 de junho, enquanto as partidas de volta no dia 13 e 14 de junho.

Abaixo, a GOAL mostra como funciona o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Quais são os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Gilvan de Souza/CR Flamengo

Ao todo, 16 times garantiram vaga nas oitavas de final da competição, que terá início no dia 21 de junho. Confira:

América-MG

Bahia

Athletico-PR

Palmeiras

Ceará

Flamengo

Fluminense

Corinthians

Atlético-GO

Fortaleza

São Paulo

Cruzeiro

Santos

Botafogo

Atlético-MG

Goiás

Como funciona o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Diferente das fases anteriores da competição, no sorteio das oitavas de final não haverá divisão das equipes por potes. Dessa forma, todos os 16 times classificados na disputa podem se enfrentar, inclusive clássicos nacionais.

Após a definição dos duelos, um novo sorteio para definir os mandos de campo deverá ser realizado pela CBF, que definirá ainda as datas e os horários das partidas.

Aqui, bolinhas de 1 até 10 serão colocadas em um mesmo pote. Caso seja sorteado um número par, os duelos serão invertidos. Em caso de um número ímpar, o mesmo acontece para evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.

Importante lembrar que o chaveamento final da competição só será conhecido no sorteio dos jogos das quartas de final. Além disso, todas as fases seguintes terão sorteio dos mandos de campo, inclusive para a final do torneio.

Onde assistir ao sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Felipe Santos/Ceará SC

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada. Além disso, a definição dos jogos será transmitido pelo site da CBF e os canais oficiais da entidade no YouTube e Facebook.