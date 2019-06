Como fica o futuro do Brasil na Copa após a vitória contra a Itália?

Seleção brasileira avança na terceira colocação e vai encarar a França ou a Alemanha nas oitavas de final

O venceu nesta terça-feira (18), a seleção italiana por 1 a 0, e garantiu vaga às oitavas de final da feminina. Com seis pontos somados em três jogos, o Brasil encerrou a primeira fase do Mundial em terceiro lugar no Grupo C.

Como o Mundial feminino tem apenas seis grupos na competição, diferente da edição masculina com oito, destes seis grupos, se classificam os dois melhores de cada. Mas para completar os 16 times necessários para a disputa das oitavas de final, as quatro melhores campanhas de terceiro lugar também garantem vaga à segunda fase do torneio.

Desta forma, a seleção terá pela frente a anfitriã , líder do Grupo A, ou a , que se classificou em primeiro no Grupo B. O time comandado por Vadão espera apenas a definição dos terceiros colocados para conhecer o rival nas oitavas de final.

No caminho da seleção, a França aguarda o melhor terceiro colocado dos respectivos grupos: D, C (Brasil) e E, para saber qual será o rival das oitavas. Já a Alemanha espera a definição dos seguintes grupos: C (Brasil) A e D, para conhecer o adversário da fase eliminatória. Os jogos da primeira fase vão terminar na próxima quinta-feira (20).