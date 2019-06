Brasil 1 x 0 Itália: Marta quebra recorde e Brasil avança à próxima fase

Embaladas pelo ritmo do samba, as meninas do já estão no ônibus a caminho do Stade du Hainaut, em Valenciennes!

Segue o samba do fundão do ônibus! Tradição da Feminina na ida para os jogos! Daqui a pouco tem 🇧🇷 x 🇮🇹, às 16h! #GuerreirasDoBrasil pic.twitter.com/2ClR5ark2S — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 18, 2019