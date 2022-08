Como Darwin Nuñez ofuscou Haaland na estreia pelo Liverpool

O uruguaio teve uma ótima atuação em seu primeira jogo, marcando um gol

Gol e troféu. O que mais Darwin Nuñez poderia pedir de sua estreia pelo Liverpool? O jogador, que custou 64 milhões de libras aos Reds, começou sua trajetória pelo clube com o pé direito e já mostrou ao time e à torcida o que ele foi fazer na equipe, dando ainda mais motivos para a animação geral em Anfield.

Dificilmente alguém poderia pedir mais de uma estreia no futebol, ainda mais em uma equipe tão grande, quanto o que Darwin Nuñez conseguiu no Liverpool. O uruguaio de 23 anos entrou no jogo contra o Manchester City, na sábado (3), pela Supercopa Inglesa, aos 13 minutos do segundo tempo, e já causou uma boa impressão na torcida - e em seus companheiros.

Em menos de um tempo em campo, o jogador já deu pistas do porquê o Liverpool insistiu tanto em sua contratação junto ao Benfica, porquê Van Dijk acredita que ele seja o "atacante moderno" e porquê Jurgen Klopp está convencido de que ele pode fortalecer ainda mais a equipe que brigou por quase tudo na temporada passada. Expectativas foram criadas.

Superando Haaland

Getty Images

Desde que entrou em campo para substituir Roberto Firmino, Nuñez se envolveu no jogo. Enquanto Erling Haalad, principal contratação do Manchester City para a temporada, tocava pouco na bola e não tinha tantos passes em sua conta, o uruguaio participou de tudo, mostrando claramente seu empenho em mostrar seu futebol.

E ele certamente fez isso, causou impacto. Ao final do jogo, teve mais chutes (quatro) e mais grandes chances (três) do que qualquer jogador do Liverpool. Além disso, deu cinco toques na área adversária, apenas uma a menos do que Haaland teve nos 90 minutos que ficou em campo - quase o dobro do tempo do uruguaio.

Nuñez também marcou um e participou de outro gol do Liverpool, quando sofreu um pênalti de Rúben Dias, para Mohamed Salah bater e recolocar os Reds na frente depois que o City havia conseguido o empate pouco antes.

Conexão com a torcida

Getty Images

As comemoração disseram tudo. A torcida delirou quando Nuñez foi até eles e tirou a camisa após seu primeiro gol pelo Liverpool. A conexão foi instantânea, ele os adorava e eles o adoravam.

A torcida foi à Leicester para vê-lo tanto quanto qualquer outro jogador. Mas o carinho começou cedo, quando cantaram o nome do uruguaio ainda no primeiro tempo, enquanto ele se aquecia, e de novo quando ele foi chamado por Klopp para entrar. Após o gol, até uma bandeira do Uruguai apareceu entre os torcedores do Liverpool - algo não visto desde os dias de Luis Suárez na equipe.

Suárez, aliás, também teve uma conexão instantânea com a torcida, é claro, e se Nuñez puder seguir os passos de seu compatriota, os torcedores dos Reds terão um grande desafio. Por enquanto, porém, eles podem simplesmente aproveitar o momento. Um novo herói chegou em Anfield.

"Não leia os jornais"

Getty

Ao longo da pré-temporada, Nuñez recebeu algumas críticas duras da imprensa por suas atuações. E claro que ele e seus companheiros leram e sentiram cada palavra direcionada ao reforços dos Reds.

Aqui, por exemplo, ouvimos Andy Robertson, em uma entrevista, mencionar “algumas das bobagens ditas sobre ele recentemente”, e em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Jurgen Klopp novamente se referiu às conversas em torno da forma do novato como "uma piada". Enquanto isso, Van Dijk deu alguns conselhos ao novo companheiro:

“Ele não deve olhar para o que todos vocês dizem sobre ele depois de um jogo!”, disse o holandês na zona mista. “Ele tem que se concentrar em si mesmo, no time, melhorar, se adaptar o mais rápido possível. A única maneira de fazer isso é aprender nos treinos, aprender com os jogos, e não olhar para o que os outros têm a dizer sobre você e suas performances. Isso, para mim, é a chave do sucesso. Você pode se distrair com todas essas outras coisas.”

"O atacante moderno"

Getty

Claro que este é apenas um jogo, e nem mesmo um tão competitivo. Desafios maiores aguardam Nuñez e Liverpool, e embora muitos que se divirtam com atuação enquanto Haaland não foi bem, tirar conclusões neste momento é tão precipitado quanto se basear na pré-temporada para tecer críticas ao jogador.

Van Dijk, porém, enfrentou os dois atacantes e, portanto, está bem posicionado para falar sobre suas habilidades e potencial. E ele não tem dúvidas de que Nuñez e Haaland vão brilhar na Premier League.

O zagueiro começou opinando e elogiando o novo companheiro de equipe, que enfrentou quando o jovem ainda defendia o Benfica. "Você vê que ele é direto, ele faz boas corridas, é rápido, é forte", disse ele. "Eu disse isso antes, eu acho que ele é um atacante dos tempos modernos".

“Haaland é o mesmo. Eles têm atributos semelhantes e é difícil de jogar contra.Ele obviamente tem muitas qualidades que podem dificultar a vida dos defensores, vai torná-las horríveis. Ele é tão direto, tem tudo: pode cabecear a bola, ele é rápido", opinou o holandês.

“Há pressão sobre os jogadores que estão chegando por um grande preço, mas o que você pode fazer? Você só precisa trabalhar e, no caso deles, tentar marcar o maior número de gols possível", completou o zagueiro do Liverpool.

E não se esqueça de Salah...

Getty

Era natural que Nuñez chamasse bastante atenção por sua grande atuação em seu primeiro jogo pelo Liverpool, mas não podemos nos esquecer do que Salah fazia enquanto isso. O egípcio jogou tão bem que saiu com o prêmio de melhor jogador da partida.

É até repetitivo falar sobre o brilho de Salah, mas aqui faz-se necessário. Ele esteve envolvido nos três gols do Liverpool na partida - colocou Alexander-Arnold na cara do gol, marcou o segundo de pênalti e, em seguida, apoiou o cruzamento Robertson preparou Nuñez.

Com seu futuro agora definido, depois de renovar seu contrato por mais três anos, Salah parece pronto para continuar sua busca pela glória no Liverpool, tanto pela equipe quanto individualmente. O foco pode estar em nomes como Nuñez e Haaland, mas é arriscado deixar o egípcio de fora das apostas para a Chuteira de Ouro da Premier League.

Nuñez começa contra o Fulham?

Getty

Klopp resistiu e não colocou de titular contra o Manchester City - ele preferiu não jogar tanta pressão na estreia do garoto e entendeu que o estilo de Firmino poderia ser melhor para esta partida. E foi a escolha certa, o brasileiro jogou muito bem, mostrando que ainda é importante para o time, e o uruguaio fez uma partida mais leve, e até marcou um gol.

Gol, aliás, que elevou bastante sua confiança, de forma que fica dúvida: Klopp vai colocá-lo de titular contra o Fulham, no sábado (6), fora de casa, na abertura da nova temporada da Premier League?

Qualquer que seja sua escolha, ele pode ficar tranquilo. Pode ser apenas um jogo, mas o Liverpool parece estar em forma e preparado para uma nova temporada que está começando.