Haaland x Núñez: o começo de uma nova era para Manchester City e Liverpool

Novos atacantes dos rivais ingleses iniciam um novo capítulo já neste sábado (30), na Supercopa da Inglaterra

Neste sábado (30), começa um novo capítulo da rivalidade recente entre Liverpool e Manchester City. Os dois clubes do noroeste da Inglaterra se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra e devem estrear seus dois novos contratados em um jogo oficial. Erling Haaland, do City, e Darwin Núñez, do Liverpool, chegam prometendo mais poder de fogo aos dois gigantes.

Os dois atacantes já se enfrentaram há três anos. Foi na Copa do Mundo sub-20, quando o Uruguai, de Núñez, venceu a Noruega de Haaland. À época, o duelo foi visto por pouco mais de cinco mil pessoas no estádio Miejski Widzewa, em Lodz, na Polônia.

O jogo acabou 3 a 1 para o Uruguai e Núñez abriu o placar do jogo. Haaland, por outro lado, até balançou as redes, mas foi anotado o impedimento e o gol foi anulado. A frustração do gol anulado, porém, parece ter dado forças ao norueguês, que, alguns jogos mais tarde, marcou incríveis nove gols no duelo vencido por 12 a 0 diante de Honduras.

Neste sábado (30), o caminho dos dois atacantes volta a se cruzar. Dessa vez em um contexto bastante diferente.

A Supercopa da Inglaterra é chamado por muitos de um 'amistoso de luxo de pré-temporada', mas isso não se aplica quando Liverpool e Manchester City estão envolvidos. Todos os anos o torneio de jogo único é disputado no estádio de Wembley, mas dessa vez o duelo acontece no King Power Stadium, casa do Leicester City.

Para Haaland e Núñez, esse jogo pode servir para marcar território. Os dois jovens atacantes chegaram aos seus respectivos clubes cheios de pompa, expectativas e com muito dinheiro envolvido nas suas transações. Marcar um ou dois gols pode ser um ótimo começo para os dois, embora fique claro que o que interessa mesmo - a Premier League - só começa na semana que vem.

Os dois centroavantes já balançaram as redes na pré-temporada. Haaland precisou de apenas 12 minutos em campo para fazer seu primeiro gol pelo City e Núñez marcou quatro vezes na goleada do Liverpool sobre o RB Leipzig, por 5 a 0.

As chegadas de Haaland e Núñez mostram uma 'virada de página' dos dois times. Isso porque as duas equipes viveram momentos de glória nos últimos anos e, em comum há o fato de que nenhum dos dois times tinha um centroavante de ofício.

No Liverpool, Firmino jogava na posição de atacante central, mas nunca atuou como um '9', de fato. Muitas vezes Sadio Mané era utilizado na posição. Já no City, desde a saída de Sergio Agüero, os comandados de Guardiola precisavam revezar na função. Gabriel Jesus, o mais próximo de um camisa 9 nunca se firmou como titular do grupo.

Manchester City e Liverpool são os dois times da Inglaterra com estilos de jogo mais bem definidos e será uma grande programa vê-los se adaptando aos novos reforços e uma nova alternativa de jogo.

Jürgen Klopp, técnico dos Reds, falou que seu time e o City têm "o mesmo problema", que deixou claro ser a adaptação de um jogador de área.

"Eles [City] têm o mesmo problema que nós temos. Eles não estão acostumados aos movimentos de Haaland, assim como nós ainda não estamos acostumados aos movimentos de Darwin", disse o treinador alemão.

Núñez é diferente de Firmino ou Diogo Jota, é o que o próprio Klopp admite. O centroavante uruguaio é mais aquele clássico "homem de área", enquanto Jota e Firmino se dão bem saindo da área. Embora em Portugal, Núñez também tenha jogado pelos lados, é bastante improvável que ele tome a vaga de Luis Díaz ou Mohamed Salah pelos flancos.

O uruguaio chega à Inglaterra em um estágio diferente de Haaland. O norueguês já é um nome consolidado no futebol europeu. Seus impressionantes números com o Salzburg, Borussia Dortmund e seleção norueguesa deixam claro que ele já é um investimento com retorno garantido. Núñez, por outro lado, parece ainda ter mais a provar, e o Liverpool de Jürgen Klopp pode ser o lugar perfeito para que esse desenvolvimento ocorra.

Neste final de semana, teremos o primeiro vislumbre do que promete ser um futuro de muitos gols e conquistas. De Lodz, na Copa do Mundo sub-20, até o King Power Stadium, os dois jovens atacantes tiveram uma longa jornada.

Será que a artilharia da Premier League vem para algum dos dois? Em maio de 2023 será possível analisar com calma essa primeira temporada de dois jovens astros na liga mais competitiva do mundo.