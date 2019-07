Daniel Alves encaixaria no São Paulo de Cuca?

Ainda sem ter definido onde irá jogar, o craque da Copa América de 2019 nunca escondeu sua torcida pelo Tricolor

Em post bem-humorado, no qual fez montagens em que desempenha funções que vão desde agricultor até salva-vidas, Dani Alves brincou com o tempo – mais longo do que o esperado – em que se encontra sem um clube. O lateral-direito, eleito craque da conquistada pelo em 2019, deixou o recentemente após duas temporadas e ainda tem mercado na Europa: rumores apontam interesse da , clube já defendido pelo baiano em 2016-17, e outras duas equipes da .

Dani Alves não esconde que, no Brasil, sempre torceu pelo . Inclusive abordou este tema durante a Copa América e chegou a receber uma camisa do Tricolor. Esta relação faz com que o torcedor mais otimista possa até mesmo imaginar o craque desfilando pelo Morumbi, ainda que o jogador tenha indicado que isso poderia acontecer apenas em um futuro talvez longe.

“O São Paulo é meu time, o meu pai torce para o , não pode misturar isso senão dá confusão em casa. Torci bastante pelo São Paulo no tempo do Telê, que Deus o tenha”, disse durante entrevista coletiva realizada em Salvador, antes de a seleção enfrentar a na Fonte Nova.

Uma grande curiosidade é que o estilo de jogo de Dani Alves se encaixaria bastante com a visão que Telê, um ícone na história tricolor, tinha do futebol. No caminho rumo ao bicampeonato da Libertadores, em 1993, por exemplo, o comandante colocou Cafu, lateral-direito, no ataque como um ponta pelo flanco destro. Ao longo de sua carreira, Daniel desempenhou diferentes funções táticas, mas especialmente na última temporada foi muito mais um meia no PSG do que um lateral – 26 de seus 32 jogos foram do meio para a frente, sendo apenas seis pelo lado que o consagrou.

E enquanto ainda não sabemos o que o futuro reserva para Dani Alves, ao menos já poderíamos imaginar em quais posições ele poderia exercer neste São Paulo treinado por Cuca – e na equipe base do Tricolor, o veterano teria boas opções de ser titular em qualquer uma das vagas disponíveis. Confira abaixo!

Lateral-direita

Embora não tenha, pelo PSG, atuado tanto pelo lado direito em uma linha de defesa, a Copa América mostrou o quanto Dani Alves ainda decide por lá. Neste caso, o jogador disputaria uma vaga principalmente com Igor Vinícius, quem vem atuando como titular. Hudson chegou a ser aproveitado no setor, mas pediu que siguir na função de volante.

Meia ou volante

Se a última temporada pelo PSG servir como referência, o mais provável seria ver Dani Alves como meia pela direita, atrás dos pontas e na frente da zaga. No São Paulo, quem faz esta função é Tchê Tchê e Luan .

Ponta

Outra opção que fatalmente veríamos ser ventilada seria escalar Dani Alves como ponta, mais avançado. Entretanto, nesta posição o Tricolor parece estar bem servido com o jovem Antony, valorizado pelo talento que vem demonstrando em 2019 – que já fez o clube do Morumbi recusar ofertas e renovar o contrato do atleta de apenas 19 anos.

Não faltariam opções em campo.