O que fez o Coritiba vencer a disputa por Jamerson e dar "chapéu" no São Paulo

Equipe paranaense acertou a contratação do lateral esquerdo do Guarani

O Coritiba finalmente fechou a contratação de Jamerson, junto ao Guarani. Depois de uma longa novela, com São Paulo, Santos e Palmeiras envolvidos, o Coxa finalizou o negócio com o lateral-esquerdo nesta quarta-feira (5). A informação foi trazida pelo UOL e confirmada.

De acordo com apuração da GOAL, o Coritiba convenceu o Guarani ao oferecer R$ 4,2 milhões e a cessão do meio-campista Régis, que já tem uma história no Bugre. Jamerson tinha o sonho de jogar no São Paulo, mas aceitou a oferta do Coxa.

Financeiramente falando, a proposta paranaense sempre foi superior à do time paulista, mas o sonho de Jamerson ir para o Tricolor, porém, adiou o aceite. Outra questão que fez com que o final da novela demorasse foi a negociação entre Régis e Guarani.

Além do São Paulo e Coritiba, o Palmeiras também chegou a realizar uma sondagem ao lateral-esquerdo, mas não avançou no negócio. O interesse surgiu após a lesão de Piquerez, no primeiro jogo da final do Paulistão.

Em 2023, Jamerson fez 13 partidas pelo Guarani, somando 1.105 minutos em campo. Ele foi um dos destaques da equipe do interior de São Paulo no Paulistão, marcando um gol e se responsabilizando por uma assistência.