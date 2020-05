Com ingleses no encalço, Lille define preço para vender Gabriel Magalhães

Na mira de Chelsea e Everton, jovem zagueiro brasileiro está avaliado em 30 milhões de euros

Apesar da crise financeira causada pelo novo coronavírus no futebol mundial, o não pretende dar um "desconto" numa eventual transferência de Gabriel Magalhães. A Goal apurou que o clube francês quer no mínimo 30 milhões de euros (R$ 188 milhões) pelo zagueiro brasileiro.

Alvo antigo do , o jovem defensor de 22 anos entrou forte nos últimos meses na mira do , com quem tem mantido contato nos bastidores. É uma indicação do treinador italiano Carlo Ancelotti.

Revelado pelo Avaí, Gabriel também chegou a ser sondado pelo no fim do ano passado. O negócio acabou por não avançar porque os dirigentes franceses estavam seguros em receber uma oferta mais vantajosa ao término da atual temporada.

Titular absoluto no eixo da defesa do time que ainda conta com os compatriotas Léo Jardim (ex- ) e Luiz Araújo (ex- ), o zagueiro natural de São Paulo está na Europa desde 2016. Antes de se firmar no Lille, foi emprestado para Troyes e Dínamo Zagreb.