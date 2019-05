Com derrota na Copa do Rei, Barcelona encerra temporada em anticlímax

Expectativa há um mês era de tríplice coroa, com La Liga e Champions League, mas derrotas para Liverpool e Valencia mancham temporada do Barça

No ano em que comemora seu centenário, o Valencia derrotou o Barcelona por 2 a 1 e conquistou a Copa do Rei neste sábado (25), encerrando um jejum de 11 anos sem título.

A história de superação da equipe, porém, veio às custas de mais uma decepção em uma temporada que acaba com sabor de derrota para o .

Perder o título poderia não ser o fim do mundo em outra situação. O time já conquistou o Campeonato Espanhol e vinha de quatro títulos seguidos da , mas timing é tudo no futebol.

A derrota acontece poucas semanas depois da traumática derrota de 4 a 0 para o na partida de volta da semifinal da . Um resultado que líderes do time como Sergio Busquets e Lionel Messi confessaram como ainda não superadas. O argentino, aliás, disse na véspera da decisão que perder a Copa do Rei seria ainda pior que o desastre de Anfield dada a situação do time de buscar superação. Ela não veio.

Após a partida, Piqué disse que o Barcelona é “obrigado a vencer todos os títulos, especialmente contra o ”. Ele completou: “O Valencia mereceu ser campeão e para nós foi um ano bom. Quando se ganha a Liga sempre é bom, mas as expectativas eram para uma temporada melhor. Vamos embora com um gosto agridoce, poderia ter sido melhor”.

Se o Barcelona estivesse se preparando para a decisão da Champions League, a derrota de hoje seria só uma lombada no caminho do time catalão, mas aquela noite em Liverpool transformou essa partida em um símbolo de salvação do ano. Agora aquele 27 de abril quando o time ganhou o título espanhol por antecipação parece uma outra época.

Um time que esteve próximo da glória agora vive uma questão importante: os elogios de Messi a Valverde ainda contam mesmo depois de outra derrota decisiva? O presidente do clube Josep María Bartolomeu disse que o resultado de hoje "não foi culpa do técnico". Alguma coisa vai mudar, falta saber o que.