Messi avisa: se derrota na Champions foi pesadelo, na Copa do Rei será pior

Antes de enfrentar o Valencia na decisão, argentino alerta para a importância de ganhar mais um título nesta temporada

Presença rara em coletivas de imprensa, o argentino Lionel Messi falou com jornalistas nesta sexta-feira (24), véspera da decisão da contra o .

O argentino pediu desculpas aos torcedores pela derrota traumática para o na semifinal da e pediu atenção à decisão da Copa: "Anfield foi ruim, mas perder essa final pode ser ainda pior".

Messi também disse que a dor da derrota do Liverpool pode ter sido até maior do que a de perder a final da e pediu a permanência do técnico Ernesto Valverde no . Sobre a chegada de Antoine Griezmann ele preferiu não comentar.

Confira os principais tópicos abordados por Messi em sua entrevista:

Reação após a derrota - "Foi um golpe muito pesado que recebemos. Demoramos para reagir, como deu para ver nos jogos seguintes. Mas agora temos a possibilidade de um doblete (dois títulos na mesma temporada) e terminar o ano bem, na medida do possível. Pensamos em ganhar como fazemos em todas as finais".

O quarto gol em Anfield - "Não revi a partida, mas pelo o que me lembro foi parecido com o que aconteceu contra a . O primeiro tempo não foi de todo mal, mas no segundo não brigamos, só jogou um time e esse foi nosso maior erro. Não podemos nos perdoard porque não competimos.

Decepção com a eliminação - "A decepção foi grande porque estávamos pelo resultado do jogo de ida e por como o jogo aconteceu. Mas voltar e conquistar a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol é importante para o clube e para o vestiário. Mas ficará uma sensação estranha por tudo o que aconteceu".

Anfield ou a Final da Copa? - "É diferente. Perder uma final de Copa é uma decepção grande, mas perder depois de abrir 3 a 0 também é enorme. São coisas diferentes. Talvez o de Anfield seja mais dolorido porque tínhamos o resultado a nosso favor e porque não esperávamos perder".

Continuidade no Barcelona - "Obviamente quero continuar, isso nunca duvidei mesmo com as decepções. Também tive decepções com a e sigo tentando porque quero vencer algo lá. A eliminação não me faz pensar em sair do Barcelona".

Valverde em perigo? - "Não escutei nada sobre isso, mas acho que ele fez um trabalho impressionante. Ele não teve culpa de nada na eliminação para o Liverpool, a culpa foi nossa. Sabíamos que não poderíamos fazer o mesmo que no ano passado e fizemos. Passamos uma imagem lamentável. O técnico pode ter parte da culpa, mas não tenho dúvidas de que os principais responsáveis fomos nós".

Futuro do técnico - "Eu gostaria que ele ficasse. Pode gostar ou não do nosso estilo de jogo, mas no ano passado conseguimos um doblete mesmo com a eliminação da Champions e nesta temporada podemos repetir, mesmo que a mancha da eliminação seja maior. De qualquer forma, perdemos poucos jogos".