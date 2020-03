Com Daniel Alves e Igor Gomes, São Paulo vence com “dois 10” na Libertadores

Tricolor paulista vence com segurança e deixa o Grupo D completamente embolado com os quatro times com três pontos

O venceu a nessa quarta-feira (11), por 3 a 0 e conquistou a primeira vitória na . Com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes, o Tricolor igualou a pontuação dos outros três times do Grupo D. Um dos pontos que chamou a atenção da equipe paulista foi a presença de dois "camisas 10": Dani Alves e Igor Gomes, jogando juntos e jogando bem.

A equipe comandada por Fernando Diniz entrou pressionada em campo após a derrota de virada na estreia para o Binacional, por 2 a 1. Já visto como uma decisão, esse jogo era fundamental para as pretensões do São Paulo nessa edição da Libertadores.

Mais artigos abaixo

Com isso, Diniz apostou na continuidade da escalação dos meio-campistas: Tchê Tchê mais recuado, e Daniel Alves e Igor Gomes com mais liberdade para construir jogadas. Dani Alves atuou até um pouco mais recuado que a jovem cria da base são-paulina, mas foi fundamental na ligação e finalização das jogadas.

Mais times

Tanto Daniel quanto Igor tiveram maior participação na criação das jogadas pelo lado direito, um lado que é visto como forte no São Paulo, pela presença do futuro jogador do , Antony.

O próximo compromisso da equipe paulista na Libertadores é contra o , no estádio do Morumbi. O duelo acontece na próxima terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília). O time argentino venceu o Binacional por 8 a 0. Agora, as quatro equipes do Grupo D estão com os mesmos três pontos.