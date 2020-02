Com contrato até dezembro, Diego Alves se diz tranquilo por renovação no Flamengo: "quando for a hora"

Aos 34 anos, goleiro ainda não foi procurado para debater sobre o tema com a diretoria rubro-negra

As atuações de Gabigol, Gerson e Rafinha, entre outros jogadores de linha, foram fundamentais para garantir ao Flamengo o título da Recopa Sul-Americana diante do Independente Dell Valle, no Maracanã. No entanto, Diego Alves,espectador em boa parte do jogo, também teve participação decisiva.

Aos 9 minutos do segundo tempo, quando ainda estava 1 a 0 no placar, o Del Valle, em raro momento, conseguiu furar a retranca do e Faravelli saiu sozinho na cara de Diego Alves. O goleiro esticou a perna e conseguiu salvar o que seria o gol de empate. Naquele momento, com um a menos, a situação do poderia se complicar. Seis minutos depois, Gerson anotou o 2 a 0.



(Foto: Getty Images)

"Foi uma bola enfiada do Independente, em que o atacante conseguiu atravessar a nossa linha e eu tentei aguentar ao máximo possível para dificultar o chute, consegui esticar o pé e defender com a perna direita. Nós goleiros temos que estar aí nesses momentos. Eu fico feliz em poder ajudar, é um conjunto, todo mundo tem que estar bem, o goleiro, o atacante, o treinador. Eu fico feliz de a gente ter conseguido conquistar esse título aqui no Maracanã", comemorou Diego Alves após a partida.

O goleiro, que é um dos capitães do time ao lado de Diego Ribas e Everton Ribeiro, tem contrato até dezembro. Por isso, em junho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No entanto, apesar de não ter sido procurado para uma renovação, ele diz que encara a situação com tranquilidade e confiança.

"Ainda vai chegar o momento de a gente conversar [sobre renovação]. Estou muito tranquilo, a gente tem que comemorar bastante, aproveitar o momento e quando for a hora de falar de renovação a gente vai falar com o maior prazer".