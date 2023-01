Coincidência? Placa no campo muda para "GOAT" no segundo gol de Cristiano Ronaldo em amistoso

Placa de publicidade trouxe a marca do patrocinador do PSG bem na hora do gol do português e internautas questionaram se seria uma provocação a Messi

PSG e um combinado de Al-Nassr com Al Hilal se enfrentaram nesta quinta-feira (19), em um jogo que colocou frente a frente dois dos maiores jogadores de futebol do mundo. De um lado estava Lionel Messi, com as cores do time francês, e do outro Cristiano Ronaldo, estreando no futebol da Arábia. Os dois rivais para o “título” de GOAT, palavra, aliás, que protagonizou uma cena e tanto no jogo.

Apesar de não ter sido sua estreia oficial, uma vez que não era um jogo válido e nem mesmo com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo viveu os primeiros momentos de seu novo desafio nesta quinta-feira, e já deu um gostinho do que o futebol arábe pode esperar dele. O português foi autor de dois dos quatro gols do time combinado, que acabou perdendo por 5 a 4.

Além de mostrar seu talento, Ronaldo também foi centro de uma coincidência - ou não - que chamou atenção nas redes sociais. Isso porque, no momento em que o português recebe a bola para o lance de seu segundo gol, as placas de publicidade do estádio se iluminaram com a palavra GOAT, usada popularmente para falar do melhor atletas de um determinado esporte (Greatest Of All Times, ou Melhor de Todos os Tempos, em tradução livre).

Enquanto muitos apontaram que isso possa ter sido uma provocação a Lionel Messi, grande rival de Cristiano Ronaldo nos últimos anos, a palavra não apareceu sem motivo no placar. Na verdade, a relação, inclusive, é com o PSG, uma vez que a empresa GOAT é patrocinadora do clube francês, tanto que em alguns frames do vídeo é possível ver GOAT.com/psg (minuto 1:12).

A dúvida que fica, então, é se o momento foi propositalmente escolhido por quem gerenciava o painel, ou se tudo realmente não passou de uma coincidência tremenda.