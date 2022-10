Club Brugge x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Colchoneros buscam voltar a vencer na Liga dos Campeões nesta terça-feira (4); veja como acompanhar na internet

O Atlético de Madrid visita o Brugge nesta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, pela terceira rodada do Grupo B da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, o Brugge aparece na liderança do Grupo B, com seis pontos. Até momento, venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0, e o Porto por 4 a 0.

Do outro lado, o Atlético de Madrid, na terceira posição, com três pontos, venceu o Porto por 2 a 1 na rodada de estreia, mas foi derrotado pelo Leverkusen por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Mandava, Hermoso; Llorente, De Paul, Saul; Morata, Felix.

Escalação do provável BRUGGE: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Onyedika, Nielsen, Vanaken; Olsen, Sowah, Jutgla.

Desfalques

Atlético de Madrid

Felipe, suspenso, e Stefan Savic e Sergio Reguilon, machucados, estão fora.

Brugge

Clinton Mata, Noa Lang e Mats Rits, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Jan Breydel – Bruges, BEL

• Arbitragem: ISTVÁN KOVACS (árbitro), VASILE FLORIN e OVIDLIU (assistentes), HORATIU (quarto árbitro) e BASTIAN DANKERT (AVAR)