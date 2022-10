Club Brugge x Porto: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O surpreendente Brugge recebe o Porto nesta quarta-feira (26), às 13h45 (de Brasília), no estádio Jan Breydel, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na liderança e invicto na UCL com 10 ponto (três vitórias e um empate), o Brugge, já com a classificação inédita às oitavas de final garantida, pode confirmar o primeiro lugar do grupo em caso de empate nesta quarta.

Do outro lado, o Porto, na vice-liderança com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas), briga com o Atlético de Madrid a segunda vaga disponível. No momento, os colchoneros estão apenas um ponto atrás do Dragão.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRUGGE: Mignolet; Meijer, Boyata, Mechele, Odoi; Vanaken, Onyedika, Nielsen; Skov Olsen, Jutgla, Lang.

Escalação do provável PORTO: Costa; Sanusi, Carmo, Cardoso, Conceicao; Galeno, Eustaquio, Uribe, Otavio; Taremi, Evanilson.

Desfalques

Brugge

Sowah, expulso no empate com o Atlético de Madrid, está fora, assim como Cyle Larin, lesionado.

Porto

João Maria e Pepe, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Jan Breydel – Bruges, BEL

• Arbitragem: MICHAEL OLIVER (árbitro), STUART BURT e SIMON BENNETT (assistentes), ANDREW MADLEY (quarto árbitro) e CHRIS KAVANAGH (AVAR)