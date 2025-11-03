+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoClub Brugge
Jan Breydel Stadion
team-logoBarcelona
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Club Brugge x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Jan Breydel Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Girona, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em nono lugar, com seis pontos, os catalães buscam entrar na zona de classificação direta para as oitavas de final. Em três jogos, a equipe soma vitórias sobre o Newcastle por 2 a 1 e o Olympiacos por 6 a 1, além de uma derrota para o PSG por 2 a 1.

Por outro lado, o Brugge ocupa a 20ª posição, com três pontos. Após estrear com uma vitória convincente sobre o Monaco por 4 a 1, o time belga sofreu derrotas para a Atalanta por 2 a 1 e para o Bayern de Munique por 4 a 0.

Campeonato Belga
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Royal Antwerp crest
Royal Antwerp
ANT
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Yamal, Rashford; Ferran Torres.

Escalações de Club Brugge x Barcelona

Club BruggeHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBAR
29
N. Jackers
44
B. Mechele
4
J. Ordonez
64
K. Sabbe
65
J. Seys
9
C. Forbs
25
A. Stankovic
20
C
H. Vanaken
15
R. Onyedika
8
C. Tzolis
7
N. Tresoldi
25
W. Szczesny
3
A. Balde
24
E. Garcia
4
C
R. Araujo
23
J. Kounde
16
F. Lopez
10
L. Yamal
14
M. Rashford
17
M. Casado
21
F. de Jong
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

CLB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • N. Hayen

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Desfalques

Barcelona

Joan García, Gavi, Pedri, Raphinha e Ter Stegen estão no departamento médico.

Club Brugge

Meijer, Mignolet e Reis estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Jan Breydel Stadium - Bruges, BEL

Retrospecto recente

CLB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0