Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da HBOMax via streaming(veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Girona, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em nono lugar, com seis pontos, os catalães buscam entrar na zona de classificação direta para as oitavas de final. Em três jogos, a equipe soma vitórias sobre o Newcastle por 2 a 1 e o Olympiacos por 6 a 1, além de uma derrota para o PSG por 2 a 1.
Por outro lado, o Brugge ocupa a 20ª posição, com três pontos. Após estrear com uma vitória convincente sobre o Monaco por 4 a 1, o time belga sofreu derrotas para a Atalanta por 2 a 1 e para o Bayern de Munique por 4 a 0.
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi.
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Yamal, Rashford; Ferran Torres.
Desfalques
Barcelona
Joan García, Gavi, Pedri, Raphinha e Ter Stegen estão no departamento médico.
Club Brugge
Meijer, Mignolet e Reis estão machucados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Jan Breydel Stadium - Bruges, BEL