China perde com Elkeson e técnico campeão do mundo se demite

Marcelo Lippi criticou o espírito de luta e garra de seus jogadores após derrota por 2 a 1 para a Síria, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Após quatro anos no comando da seleção chinesa, o italiano Marcelo Lippi entregou o cargo nesta quinta-feira (14), após derrota por 2 a 1 para a Síria em duelo válido pelas Eliminatórias para a de 2022.

Os sírios, equipe mandante, abriram o placar no primeiro tempo com Osama Omari antes de Wu Lei empatar para os chineses. Já na reta final do segundo tempo, o zagueiro Linpeng Zhang fez contra e sacramentou a derrota – que deixa a na segunda posição do Grupo A da segunda fase do certame classificatório.

“Eu não quero falar sobre este jogo. Um time precisa se entregar ao máximo no campo (...) Se os jogadores têm medo de perder o jogo, então não há espírito de luta, vontade, garra”, disse o treinador, campeão mundial em 2006 com a .

“É a minha responsabilidade, responsabilidade do treinador, embora nós tenhamos vencido Guam e as Maldivas, mas o time que nós enfrentamos hoje era melhor, mais coordenado e organizado do que nós”.

“O meu salário anual é muito alto e tomo responsabilidade total por esta derrota. E agora declaro oficialmente a minha demissão”.

Quem deve ter sentido a despedida de Lippi foi o brasileiro Elkeson, que se naturalizou chinês, recebeu um “novo nome” e tornou-se titular da seleção. Afinal de contas, foi justamente sob o comando de Lippi, já nos tempos de Guangzhou Evergrande, que o atacante se adaptou ao país.