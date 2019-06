Chelsea vai se reunir com Lampard, favorito a novo técnico

Ex-jogador é o principal nome da diretoria para assumir o lugar de Maurizio Sarri, que está perto de ser anunciado como treinador da Juventus

O nome de Frank Lampard não para de rondar o Stamford Bridge. Além da grande história construída entre jogador e clube, agora Lampard pode voltar para ser o novo técnico dos Blues. De acordo com a apuração da Goal , o e Lampard devem se reunir para deixar o negócio mais perto do acerto.

Maurizio Sarri parece estar vivendo seus últimos dias como técnico do Chelsea. Ele que ganhou seu primeiro título como treinador ao vencer a com os Blues, está próximo de ser anunciado como treinador da , que despediu Massimiliano Allegri.

Após os rumores da Sarri na Juve se intensificarem, a diretoria do Chelsea se mobilizou para buscar sucessores, e vários nomes foram apontados: Erik Ten Hag, que treinou o , é uma opção, mas está com receio devido ao banimento do Chelsea de contratar jogadores pelas próximas duas janelas de transferências. Além disso, nomes como Laureant Blanc, Javi Gracia e até mesmo Massimiliano Allegri apareceram no radar de Marina Granovskaia, diretora dos Blues.

Lampard é o principal nome, até porque conhece bem o clube, suas estruturas e as demandas que serão pedidas dele. Atualmente ele é técnico do , da segunda divisão, e levou o clube à final dos playoffs de acesso à Premier League.