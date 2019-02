Chelsea multa Kepa, que pede desculpas para Sarri e torcida

A equipe londrina vai doar o salário semanal do goleiro para a Chelsea Foundation

O Chelsea multou Kepa Arrizabalaga, depois que o espanhol recusou-se a ser substituído nos últimos minutos da final da Carabao Cup, domingo (24), contra o Manchester City. Através de comunicado, o clube londrino anunciou que o salário de uma semana do goleiro será doado para a fundação que leva o nome dos Blues.

O jogador aparentou estar lesionado nos acréscimos, forçando o técnico Maurizio Sarri a substituí-lo por Willy Caballero - curiosamente conhecido por ser um especialista nos pênaltis. Kepa, entretanto, não quis sair, causa do a ira do treinador. Depois da final e consequente derrota nos pênaltis, Sarri e o arqueiro classificaram o acontecido como “mal-entendido”, justificando falta de comunicação sobre o estado físico do camisa 1.

“Eu pensei muito mais sobre os eventos de ontem”, escreveu Kepa em nota oficial publicada pelo Chelsea nesta segunda-feira (25). “Embora tenha sido um mal-entendido, na minha reflexão, eu cometi um grande erro pela forma como lidei com a situação”.

“Gostaria de tomar este tempo hoje para pedir desculpas, de forma total e pessoalmente, para o treinador, para o Willy, meus companheiros de time e para o clube. Eu fiz isso e agora quero oferecer as mesmas desculpas aos torcedores. Irei aprender através deste episódio e aceitarei qualquer punição ou ação disciplinar que o clube decida ser apropriado”.

Kepa Arrizabalaga and Maurizio Sarri have tonight issued follow-up statements following Sunday's Carabao Cup final... — Chelsea FC (@ChelseaFC) 25 de fevereiro de 2019

No mesmo comunicado, Sarri também voltou a falar sobre o ocorrido: “Eu e Kepa conversamos depois do incidente. Foi uma boa conversa. Houve um mal-entendido ontem, mas ele entendeu que cometeu um grande erro pela forma como reagiu. Ele pediu desculpas a mim, aos seus companheiros de time e ao clube. Cabe ao clube decidir se irão querer puni-lo de acordo com as regras do clube, mas para mim esse tema está encerrado agora”.

“A performance do time, como um todo, foi extremamente positiva e é uma pena ver como este incidente escondeu os nossos esforços no que foi uma final de Copa muito competitiva. O foco de todos agora está no próximo jogo, e todos nós precisamos colocar isso no passado”.

O Chelsea volta a campo nesta quarta-feira (27) para fazer o clássico londrino contra o Tottenham, pela 28ª rodada da Premier League.

