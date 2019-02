Chelsea: “Foi um mal-entendido” – Sarri explica situação com Kepa

O treinador dos londrinos elogiou a exibição de seus jogadores na derrota por 4 a 3 nos pênaltis, que custou o título da Carabao Cup

Embora o campeão da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa) tenha sido o Manchester City, que bateu o Chelsea nos pênaltis (Jorginho e David Luiz perderam suas cobranças) depois de um empate sem gols neste domingo (24), a entrevista mais esperada era a do técnico Maurizio Sarri, do Chelsea.

O italiano protagonizou, junto do goleiro Kepa Arrizabalaga, uma cena bizarra nos minutos finais da prorrogação. Após sentir em uma disputa, o goleiro seria substituído por Willy Caballero. Entretanto, quando viu a placa de substituição, recusou-se a sair de campo e garantiu que estava tudo bem. Sarri, naquele momento, foi à loucura.

Inacreditável isso que aconteceu: Kepa Arrizabalaga, goleiro supervalorizado do Chelsea, se recusou a sair de campo quando o treinador Sarri tentou substituí-lo.



Ficou em campo e o Chelsea perdeu nos pênaltis.



Imagina o clima no vestiário. pic.twitter.com/nKRuDAEL02 — Carter (@essediafoilouco) 24 de fevereiro de 2019

Após o jogo, entretanto, o italiano explicou aos repórteres que a situação foi apenas um mal-entendido: “Acho que precisamos falar sobre futebol, porque fizemos um jogo muito bom. Aquela situação (envolvendo Kepa) foi um mal-entendido. Eu escutei que tinha um problema e que precisávamos mudar. Eu entendi a situação apenas quando o médico voltou para o banco, minutos depois”, disse.

Maurizio Sarri disse que a confusão na substituição de Kepa foi um 'grande desentendimento' porque ele pensou que o jogador tinha câimbra.#CFCpt #CHEMCI — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 24 de fevereiro de 2019

“Foi um mal-entendido. Eu entendi que o goleiro tinha tido câimbra e não poderia seguir para a disputa de pênaltis”, reforçou. “Como eu disse, eu quis mudar por causa do problema físico e ele disse que não tinha um problema físico, então ele estava correto. Eu tenho que falar com ele para deixar as coisas mais claras, porque agora eu entendi muito bem a situação”, garantiu.

Pressionado no clube, Sarri garantiu estar feliz no Stamford Bridge e com seu grupo de atletas: “Estou muito feliz aqui. Acho que melhoramos muito nos últimos três jogos. Hoje nós mostramos que podemos virar um time muito sólido, não demos nada ao oponente e, contra o Manchester City, não é fácil. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores”.

