Chelsea "cozinha" o Flamengo e espera para definir futuro de Kenedy

Ingleses esperam por uma proposta no Velho Continente e cariocas apostam na falta de interessados na Europa

Na luta por reforços, o Flamengo precisa de paciência neste mercado de transferências. Se com Thiago Mendes a situação se estende, o mesmo acontece com Kennedy, outro alvo do rubro-negro. Com uma proposta oficial do time carioca na mesa, o Chelsea "cozinha" a situação a espera de algo no futebol europeu.

O time inglês nunca escondeu que o desejo é emprestar Kenedy novamente para um clube do Velho Continente. O que pesa a favor do Flamengo é que até o momento nenhum time na Europa buscou a contratação do jogador. Por enquanto, apenas os cariocas surgem como opção.

Aos 25 anos, Kenedy deve participar dos treinamentos do Chelsea nos próximos dias e será observado de perto pelo treinador Thomas Tuchel. Apesar disso, a chance de ser aproveitado ao longo da temporada é bem pequena e o empréstimo é encarado por todos como o melhor caminho.

O Flamengo também age com o famoso "gelo no sangue" repetido por vezes pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Sabendo que é o único interessado no atleta, "joga" com o tempo para concretizar o negócio. A proposta da diretoria é um empréstimo sem custos com opção de compra. O Rubro-Negro não descarta uma compensação financeira, mas deixa para o último caso.