Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Chelsea recebe o Arsenal nesta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Stamford Bridge, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa enfrentou, nos 16 avos de final do torneio, o Lincoln City, fora de casa, e ganhou por 2 a 1. Os gols foram marcados por Tyrique George (48') e Facundo Buonanotte (50'). Já nas oitavas, um confronto emocionante contra o Wolverhampton, os últimos colocados na tabela da Premier League, viu os Blues ganharem por 4 a 3, com gols de Andrey Santos (5'), Tyrique George (15'), Estêvão (41') e Jamie Gittens (89'). Na fase seguinte, as quartas de final, foi a vez do Cardiff City passar pelo caminho do Chelsea, que ganhou por 3 a 1 com dois gols de Alejandro Garnacho (57' e 93') e um de Pedro Neto (82').
Do outro lado, o Arsenal entrou na competição nos 16 avos de final, quando enfrentou o Port Vale, fora de casa, e ganhou por 2 a 0, com gols de Eberechi Eze (8') e Leandro Trossard (86'). Já nas oitavas de final, a equipe do treinador Mikel Arteta enfrentou o Brighton, em casa, e levou a melhor por 2 a 0, com tentos de Ethan Nwaneri (57') e Bukayo Saka (76'). Nas quartas, os Gunners empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar com o Crystal Palace em um jogo eletrizante — com direito a gol dos Eagles no finalzinho, aos 95 minutos, para empatar. Mesmo assim, o Arsenal levou a melhor nos pênaltis por 8 a 7 para avançar às semifinais.
Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes contando com todas as competições, o Arsenal levou a melhor em seis, enquanto o Chelsea venceu apenas um deles, e os outros três terminaram em empates.
Prováveis escalações
Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Willy Fofana e Reece James; Enzo Fernández e Moises Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Estêvão; Liam Delap. Técnico: Liam Rosenior
Arsenal: David Raya; Miles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, William Saliba e Jurrïen Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi e Martin Ødegaard; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta
Desfalques
Chelsea
Lesionados: Levi Colwill e Roméo Lavia.
Arsenal
Lesionados: Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera e Max Dowman.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, Londres - Inglaterra