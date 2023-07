Chapecoense x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Arena Condá; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o CRB na tarde deste domingo (9), a partir das 15h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há nove jogos, com cinco derrotas e quatro empates, a Chapecoense, com 12 pontos, entra em campo pressionada pela vitória. Na última rodada, o Tombense venceu por 4 a 2 e mandou a equipe para a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o CRB chega embalado com duas vitórias consecutivas na Série B. No momento, aparece no meio da tabela, com 21 pontos, e segue na briga para entrar no G-4. Auremir, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Sport por 2 a 0 na última rodada, volta a ficar à disposição.

Prováveis escalações

Chapecoense: Tiepo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Pablo Oliveira, Pablo Siles, Giovanni Pavani e Bruno Nazário; Richard e Felipe Ferreira. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum (Anderson Conceição), Saimon e Edimar; Falcão, Juninho Valoura e Lucas Lima; Rômulo, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

Desfalques

Chapecoense

Danrlei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

CRB

Renato, suspenso, e Guilherme Romão, com lesão no adutor da coxa, estão fora.

Quando é?