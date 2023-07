Ceará x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Vila Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para CE e GO), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 25 pontos, o Ceará vem de vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 0 e um empate com o Mirassol por 1 a 1 na última rodada. Para o confronto em casa, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com Bruno Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André Luiz é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Vila Nova, com 34 pontos, briga pela liderança da Série B. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Londrina por 1 a 0. Caio Dantas, artilheiro da equipe na competição com cinco gols, é tratado como dúvida. O centroavante trata de uma lesão muscular.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma 11 vitórias, contra oito do Ceará, além de seis empates. No último encontro válido pela Série B de 2017, o Vozão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: André Luiz, Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Willian Formiga; Richardson (Willian Maranhão), Zé Ricardo e Chay; Erick, Janderson e Nícolas. Técnico: Guto Ferreira.

Vila Nova: Dênis; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço; Everton Brito, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Ceará

Bruno Ferreira e Richard estão machucados.

Vila Nova

Caio Dantas, lesionado, está fora.

Quando é?