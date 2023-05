Ceará x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18) pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na TV

Ceará e Vasco se enfrentam na noite desta quinta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. A volta está marcada para o dia 18, no Estádio Presidente Vargas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de vencer por 2 a 0 na ida, o Vasco entra em campo podendo perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil sub-17. Na primeira fase, a equipe eliminou o Cuiabá por 4 a 0, enquanto nas oitavas de final passou pelo Flamengo por 2 a 0 no placar agregado.

Do outro lado, o Ceará precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois gols de vantagem, a classificação será decidida nos pênaltis. Na primeira fase do torneio, o Vozão deixou para trás o Carmópolis por 2 a 1, enquanto nas oitavas eliminou o ABC por 8 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

Ceará sub-17: Léo; Enzo, Vinicius Uchella, Matheus Costa, José Wilson, Brian Souza, Francisco Alves, Bruno Santos, Melqui, Gabriel Amaral, Kauan Mendes.

Vasco sub-17: Phillipe Gabriel; Wanyson, Marquinhos, Luiz Gustavo, Ramon; Matheus Ferreira, Avellar, Gustavinho; Rafinha, Lukas Zuccarello e Breno.

Desfalques

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

