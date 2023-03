Ceará x Sergipe ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (26), pelo jogo de ida das quartas de final do Nordestão; veja como acompanhar na TV

Ceará e Sergipe se enfrentam neste domingo (26), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para CE e SE), na TV aberta, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Embalado com a classificação para a final do Campeonato Cearense, o Ceará volta as atenções para o mata-mata do Nordestão. Na primeira fase do torneio, a equipe encerrou na liderança do Grupo B, com 16 pontos. Foram Cinco vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto o Sergipe ficou em quarto, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e três derrotas).

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra ampla vantagem. Foram 12 vitórias do Vozão, contra apenas três do Sergipe, além de dois empates. No último encontro, válido pela fase de grupos do Nordestão 2022, o Ceará venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Aguilar, Michel, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Willian Formiga; Caíque, Geovane, Jean Carlos, Léo Rafael; Luvannor, Álvaro.

Sergipe: Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva, Miguel; Diego Aragão, Wescley, Jalysson, Pedro Henrique; Ronan, Afonso.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?