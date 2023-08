Ceará x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Vozão volta a campo neste domingo (20), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (20), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 33 pontos, o Ceará busca a recuperação após a derrota para o Vitória por 1 a 0, enquanto a Ponte Preta, com 27 pontos, vem de uma vitória sobre a Chapecoense e um empate sem gols com o Botafogo-SP. Vale destacar que o Vozão nunca perdeu em casa para a Chape.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma seis vitórias, contra cinco da Ponte Preta, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Breno e Chay; Erick, Saulo e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira.

Ponte Preta: Caíque; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva; Léo Naldi, Felipe Amaral e Felipinho; Eliel, André e Paulo Baya. Técnico: Pintado.

Desfalques

Ceará

Richard, Chay e Nicolas são desfalques.

Ponte Preta

Jeferson, Jeh, Tavares e Pablo Dyego seguem lesionados.

Quando é?